La promessa, trama 3 e 4 maggio: Maria a Jana, “devi essere sincera anche con Curro”

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

Jana mostra con entusiasmo a Maria il vestito da sposa donato da Manuel. Tuttavia, Maria la avverte che, se vuole davvero sposarsi, deve essere sincera non solo con Manuel ma anche con Curro. Nel frattempo, Alonso chiede a Lorenzo un aggiornamento sull’andamento dell’attività delle marmellate. Il suo scopo è chiaro: restituire il controllo dell’azienda a sua figlia.

Vera viene a sapere di una visita imminente della duchessa de Carrill alla Promessa, durante la quale verrà ricevuta dalla marchesa in persona. Per aiutarla a capire le intenzioni della duchessa, Lope si mette all’opera per scoprire di più. Altrove, Petra si sente ferita dal comportamento di Teresa di fronte a Cruz e accusa Teresa di non essere mai stata davvero innamorata di Feliciano, insinuando che il suo nuovo matrimonio sia stato troppo frettoloso.

Nel mondo culinario, i cuochi nutrono dubbi su Pelayo, e Catalina lo invita a riguadagnare la fiducia di Simona. Nel frattempo, Marcelo riceve una ramanzina da Santos e Teresa per alcuni sbagli commessi sul lavoro. Alla fine, Jana decide che è arrivato il momento di aprirsi con Manuel e rivelargli la verità su se stessa…