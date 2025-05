La promessa, anticipazioni 5 maggio: Pelayo fa pace con Catalina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 5 maggio 2025

Jana confessa a Manuel che il suo vero nome è Mariana e gli rivela un’informazione scioccante: l’uomo che uccise Dolores e rapì il piccolo Curro vive ancora a La Promessa. La prova di questa affermazione sembra essere un anello che Jana aveva visto in quel tragico momento e che ora è in possesso di Manuel come eredità. Maria sembra pronta a confidarsi completamente con Manuel, ma l’arrivo improvviso del marchese la interrompe, costringendola a rimandare.

Nel frattempo, Curro chiede a Martina di mandare via Julia, trovando insopportabile la sua ossessione nel parlare continuamente della guerra. Lope, dal canto suo, non riesce a tollerare Marcelo. Pur avendo il giovane espresso il desiderio di lavorare in cucina, Lope si rifiuta categoricamente di accoglierlo.

C’è tensione tra Cruz e Alonso dopo un incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli degli Orestes e che porta a una discussione animata. Cruz si oppone all’idea di scrivere una lettera di condoglianze alla famiglia, dichiarando di non voler più avere nulla a che fare con i loro interessi. Alonso, d’altra parte, sta considerando di restituire a Catalina la gestione dell’attività delle marmellate, sottraendola così a Lorenzo.

Pelayo va da Simona per scusarsi del dolore provocato a Catalina. Simona, però, impone a Pelayo di preparare un piatto speciale per riconquistare il cuore della donna. I suoi sforzi sembrano dare frutto, riuscendo infine a riconciliarsi con Catalina. Tuttavia, Cruz accusa Alonso di essere ostile nei confronti di Lorenzo, alimentando ulteriori attriti nella già complessa dinamica familiare…