La promessa, anticipazioni 6 e 7 maggio: Petra vuole mettere Marcelo alla porta!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 6 e mercoledì 7 maggio 2025

Maria rimprovera Jana per aver turbato Manuel con accuse infondate sul defunto barone riguardo alla morte di sua madre Dolores, basate unicamente sul ricordo di un anello di famiglia con le iniziali incise. Nel frattempo, Lope informa Vera che sua madre intende scrivere un libro dedicato alle ricette della Promessa, costringendola a trascriverle sotto la sua supervisione. Cruz prende nuovamente le distanze da Alonso per sostenere Lorenzo e contrastare le richieste di Catalina.

Julia ottiene l’autorizzazione a restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Alonso, sfruttando questa occasione per prolungare la propria permanenza e consapevole che Curro sta spingendo Martina a farla congedare. Curro, sempre più sospettoso, è inquieto perché ha l’impressione che la ragazza stia nascondendo qualcosa.

Nel frattempo, Marcelo si trova in difficoltà e Teresa interviene per aiutarlo, mentre Petra rimane ferma nella volontà di metterlo alla porta, alimentata dal risentimento per aver rotto il voto di fedeltà eterna fatto a Feliciano sposando Marcelo. Infine, Santos scopre il diario personale di Maria e ne parla con Petra…