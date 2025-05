La promessa, trama 8 maggio: Jana aggiorna Curro su quanto ha detto a Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 8 maggio 2025

Jana informa Curro di aver rivelato a Manuel la verità sulle loro origini, ma gli assicura di non aver menzionato che Alonso è suo padre. All’inizio, Manuel rimane profondamente turbato e propone a Jana di posticipare il matrimonio, ma si rende conto quasi subito del suo errore e cambia idea. Nel frattempo, Alonso comunica a Catalina che non potrà riprendere la gestione dell’attività di marmellate, lasciando chiaramente intendere l’influenza di Cruz dietro questa decisione.

Mentre Maria e Jana lavorano agli ultimi ritocchi dell’abito da sposa, Jana confida all’amica che non potrà partecipare al matrimonio, poiché la cerimonia dovrà rimanere segreta. Amalia torna in cucina con la scusa del vecchio ricettario, ma questa volta Vera, con un pizzico di astuzia, la provoca proponendole di imparare a cucinare il callos. Nonostante il disgusto, Amalia sembra determinata a non cedere.

Catalina e Pelayo decidono di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui. Inizialmente Alonso si oppone con fermezza, sostenuto anche da Cruz che teme un nuovo scandalo, ma alla fine Pelayo riesce a convincerlo con le sue argomentazioni…