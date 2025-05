La promessa, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 18 a sabato 24 maggio 2025

Julia continua a nutrire rancore verso Curro, accusandolo della morte di Paco, il suo fidanzato caduto al fronte. Nel frattempo, Vera osserva con amarezza come la madre sia riuscita a conquistare le cuoche grazie ai suoi modi gentili e a un regalo ben scelto. Delusa e frustrata, la giovane si sfoga con Lope, il quale però le consiglia di avere pazienza. In questo confronto, Vera confessa di ritenere la madre altrettanto responsabile delle sue disgrazie quanto il padre. Intanto, Teresa inizia a nutrire dei dubbi sul comportamento della duchessa de Carril, timori che potrebbero presto trasformarsi in veri sospetti.

Manuel, dal canto suo, elogia davanti a Jana la rettitudine della madre, pur confidando a Romulo le proprie preoccupazioni legate a Gregorio. Nonostante la visita fosse stata annullata, alcuni giornalisti si presentano comunque alla Promessa, cogliendo tutti di sorpresa: non solo Catalina e Pelayo, ma anche il resto della famiglia. Poco dopo, il sergente Burdina fa il suo ingresso al palazzo, portando con sé una terribile notizia destinata a sconvolgere l’intera tenuta: la morte improvvisa di don Gregorio.

La notizia getta La Promessa nello sconforto. Romulo si ritrova a gestire la situazione con Burdina, il quale è giunto con il pretesto di trovare qualcuno che si occupasse dei resti dell’ex maggiordomo. Intanto, il giorno delle nozze tra Jana e Manuel si avvicina e Jana non può fare a meno di riflettere sulle conseguenze di quel matrimonio. Anche Curro continua a essere tormentato dal passato, tanto da pensare di confessare a Julia cosa accadde davvero al fronte con Paco. Lope, a sua volta, si interroga sul suo futuro accanto a Vera, mentre diventa sempre più consapevole delle nobili origini della ragazza.

Nonostante i suoi sforzi, Marcelo continua a sbagliare, e rischia di commettere un errore fatale che avrebbe potuto costare la vita a Julia. Per fortuna, Maria riesce a intervenire tempestivamente, evitando il peggio. Sopraffatto dai sensi di colpa, Curro confessa infine a Julia (Matilde) che Paco morì a causa di una sosta al ruscello che lui stesso aveva imposto, esponendoli così al tiro di una vedetta tedesca.

Nel frattempo, le cuoche e Maria salvano Marcelo da Petra, dopo che questi ha servito a Curro una torta alle noci — rischiando di provocare una crisi davanti a Julia. Jana teme che padre Samuel possa rifiutarsi di celebrare le nozze se scoprisse l’identità di Manuel una volta arrivati all’altare.

Catalina rientra in fretta alla Promessa per rimediare ai danni provocati da Lorenzo nei rapporti con le donne del paese. Cruz vuole scoprire la verità su Gregorio, ma il capitano le suggerisce di non esporsi troppo, data la posizione delicata dell’uomo a palazzo. Durante una cena, Cruz accusa Catalina e Pelayo di esporre i loro drammi personali come se fossero protagonisti di un romanzo popolare.

Romulo informa Pia della morte violenta di Gregorio e le propone di uscire a prendere aria, ricordandole che ora è una donna libera. Successivamente, conferma a Burdina che la busta trovata accanto al cadavere di Gregorio proveniva proprio dalla Promessa.

Nel frattempo, Santos consegna a Petra un quaderno sottratto dalla camera di Maria, scoprendo che il racconto scritto dalla cameriera si ispira apertamente agli abitanti del palazzo. Petra consegna il quaderno a Cruz, la quale, leggendo un passaggio che rivela la relazione tra Jana e Manuel e il loro imminente matrimonio segreto, ne rimane sconvolta.

Dopo un colloquio tra Manuel e Romulo riguardo al sergente Burdina, Romulo decide di proteggere Manuel. Così, convoca nuovamente il sergente e gli confessa di essere stato lui a inviare la busta a Gregorio, rivelandogli infine che Pia è ancora viva… Seguici su Instagram.