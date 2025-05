La promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 1 a sabato 7 giugno 2025

La duchessa Amalia accusa apertamente Lope di non essere all’altezza di sua figlia Vera, sostenendo che quella con lui sia solo l’ennesima infatuazione passeggera della ragazza. Nel frattempo, Julia svela a Martina il vero motivo della sua presenza: ottenere da Curro la verità su quanto accaduto a Paco prima della sua morte. Cruz, tornando in cucina, minaccia di cacciare chiunque osi parlare della relazione tra Jana e Manuel. Intanto Amalia chiede a Vera il denaro che aveva sottratto al padre, ma la giovane non sa più dove sia finito.

Maria è triste per la lontananza da Salvador e Jana cerca di confortarla. Petra spiega a Santos che, più del denaro ricevuto dai nobili per i servizi resi, conta farli sentire in debito per poterli manovrare a proprio vantaggio. Manuel, preoccupato per Jana, chiede a Romulo di proteggerla da possibili vessazioni della marchesa. Marcelo tenta di confessare a Teresa un nuovo errore, ma lei si rifiuta di ascoltarlo, mentre il piano di Santos e Petra per screditare il ragazzo prosegue.

La situazione tra Jana e Manuel al palazzo è ormai insostenibile. Sorprendentemente, è Alonso a reagire con maggiore durezza rispetto a Cruz, non accettando l’idea che suo figlio sposi una cameriera. Dopo un confronto con Catalina, Pelayo prova a riavvicinarsi a lei, ignaro che la giovane gli nasconde ancora una parte dolorosa della verità riguardo al bambino che porta in grembo, destinata a ferire profondamente l’orgoglio del conte.

Maria Fernandez è tormentata dal pensiero del quaderno e, oppressa dal senso di colpa, prende una decisione drastica. Curro decide di schierarsi dalla parte di Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze tra la vicenda del figlio e quella che lui stesso ha vissuto con Dolores.

Il sergente Burdina fa ritorno a La Promessa, questa volta con l’intento di arrestare un membro della famiglia De Luján accusato dell’omicidio di Gregorio Castillo. L’arresto di Manuel sconvolge l’intera tenuta. Pelayo chiede a Catalina di mettersi in contatto con Adriano, il vero padre del bambino che aspetta, ma Adriano nel frattempo lascia il paese.

Senza Manuel, Jana si sente smarrita. Martina, dopo aver scoperto la vera identità di Julia, teme che possa ostacolare la sua relazione con Curro. Quest’ultimo le chiede pazienza e comprensione. Santos, nel frattempo, scopre un’incongruenza sulla morte della madre e affronta don Ricardo per avere la verità. Margarita annulla la prova dell’abito da sposa, irritando Ayala.

Julia, vedendo un gesto affettuoso tra Curro e Jana, fraintende la situazione. Don Ricardo, invece, scopre in modo inaspettato che Pia è ancora viva. Pia e Romulo gli spiegano i motivi che li hanno spinti a inscenare la sua morte. Jana vorrebbe correre in caserma da Manuel, ma Curro glielo sconsiglia. Alonso, nel frattempo, cerca di far rilasciare il figlio facendo alcune telefonate.

Cruz e Alonso si recano da Manuel in caserma; il ragazzo raccomanda loro di stare vicino a Jana e confida a Cruz che Pia è viva. La marchesa, però, suggerisce ad Alonso di sfruttare la situazione per liberarsi di Jana. Romulo, intanto, annuncia a tutta la servitù che Pia è viva, suscitando l'ira di Ricardo per averglielo nascosto. Alonso propone a Jana del denaro in cambio della sua partenza, ordinandole di non sposare Manuel…