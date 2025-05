La Promessa: Catalina abbandonata da Pelayo a pochi minuti dalle nozze! Anticipazioni

Un grande dolore è in arrivo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La ragazza verrà infatti abbandonata dal fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) a pochi minuti dal loro matrimonio…

La Promessa, news: le nozze “frettolose” di Catalina e Pelayo

Pelayo accetterà di crescere il bambino che Catalina aspetta quando, dopo essersi ubriacato, rivelerà a tutti i Lujan che la donna è in dolce attesa. A quel punto, pur essendo conscio del fatto che il padre è il contadino Adriano (Ibrahim Al Shami), il conte di Anil non se la sentirà di abbandonare la donna che ama al suo destino ed accetterà di sposarla, proprio come pretenderanno i marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin).

Questi ultimi ignoreranno infatti che Pelayo non è il papà del “pargoletto” e si preoccuperanno di scongiurare un nuovo scandalo nella loro famiglia. Non a caso, i Lujan vorranno che le nozze vengano celebrate il prima possibile per evitare che il pancione di Catalina si incominci a vedere…

La Promessa, trame: Pelayo e i dubbi sulla “paternità”

Tuttavia, nonostante l’impegno preso, sarà abbastanza chiaro che Pelayo è ancora incerto sul da farsi, in primis perché non saprà ancora se riuscirà a farsi davvero carico della paternità del bambino che Catalina aspetta. Non a caso, Gomez de la Serna parlerà apertamente a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) dei suoi dubbi e, a un certo punto, vuoterà il sacco con la stessa Lujan.

Tra mille dubbi e incertezze, alla fine Pelayo rifiuterà sempre l’idea di rompere con Catalina. Dato che confiderà nelle continue rassicurazioni del suo amato, la ragazza preparerà dunque nei minimi dettagli le nozze, decidendo tra l’altro di invitare tutta la servitù. Proposito che non troverà il beneplacito di Cruz, che si rifiuterà di partecipare al matrimonio (la decisione non indispettirà più di tanto Catalina, dato i contrasti perenni con la “matrigna”).

La Promessa, spoiler: Catalina abbandonata da Pelayo a pochi minuti dalle nozze

In ogni caso, tra un imprevisto e l’altro, il giorno delle nozze arriverà velocemente, ma sarà tutt’altro che felice. Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Pelayo si tirerà indietro e, poco prima di lasciare La Promessa, scriverà un biglietto per Catalina. Quest’ultima resterà dunque attonita quando riceverà la “missiva” dalle mani di Ricardo e, visto che stava per uscire per andare in chiesa, chiederà a Martina di comunicare quanto accaduto ai suoi familiari.

Il dietrofront di Pelayo ovviamente sconvolgerà tutti i Lujan, anche perché non riusciranno a comprendere come l’uomo abbia potuto abbandonare a pochi minuti dalle nozze la madre di suo figlio. L’unica che capirà cosa c’è dietro sarà Martina, al corrente del fatto che la cugina è incinta di Adriano. In ogni caso, Catalina non riuscirà a confidarsi nemmeno con Martina, ma avrà bisogno del sostegno di Simona (Carmen Flores Sandoval) per lasciarsi andare.

In ogni caso le nozze saltate all’ultimo minuto non rappresenteranno l’uscita di scena definitiva di Pelayo. Tra i due ormai ex è infatti in arrivo un incontro chiarificatore, nel quale Gomez de la Serna vuoterà il sacco su tutto il suo fidanzamento con la Lujan, a partire dai motivi per i quali è arrivato a La Promessa… Seguici su Instagram.