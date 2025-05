La Promessa: intervista a Rocío Muñoz-Cobo (duchessa de Carril y de la Vera)

I telespettatori de La Promessa la stanno vedendo nei panni della Duchessa de Carril y de la Vera, la madre della giovane Vera (Angela Echaniz) disposta a tutto pur di convincere la figlia, nel frattempo diventata una domestica, a tornare a casa. Ad interpretare il personaggio c’è Rocío Muñoz-Cobo, attrice e conduttrice spagnola di grande talento che, in passato, ha fatto parte del cast anche de Il Segreto e di Élite.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto l’occasione di incontrarla per farle qualche domanda sul suo percorso artistico. Ecco cosa ci ha raccontato.

La Promessa: Tv Soap intervista l’attrice Rocío Muñoz-Cobo

Ciao Rocio, benvenuta su Tv Soap. Parliamo un po’ di te. Hai scoperto tardi la tua vocazione per la recitazione. Com’è andata?

Sì, la mia è stata una chiamata piuttosto tardiva. Dopo la laurea in giurisprudenza e una breve esperienza come avvocata, ho capito che la mia vera strada era un’altra. A 26 anni ho deciso di seguire il cuore e di dedicarmi completamente alla recitazione. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta, anche se a volte mi spiace non essermene accorta prima: avrei potuto iniziare prima a vivere questa passione.

Oltre alla recitazione, hai altri interessi formativi?

Assolutamente. Ho studiato anche astrologia a livello avanzato, è un mondo che mi affascina da sempre. Mi piace molto anche viaggiare, passare del tempo in campagna, uscire con colleghi attori e, soprattutto, studiare: continuo sempre a formarmi, è una parte essenziale della mia vita.

C’è un ruolo teatrale che ti è rimasto nel cuore?

Senza dubbio Lady Macbeth. L’ho interpretata per tre stagioni in un teatro madrileno davvero speciale. Poter lavorare così a lungo su un personaggio così potente mi ha permesso di comprenderla in profondità. Mi manca ogni giorno.

Hai un sogno nel cassetto?

Chi non ne ha uno? Ce n’è uno legato al mio mestiere, ma per ora preferisco non svelarlo… Magari ne riparliamo quando si realizzerà!

Con quali registi ti piacerebbe lavorare?

Mi incuriosiscono molto alcune nuove voci del cinema spagnolo, come Arantxa Echevarría e Pilar Palomero. Ma il sogno più grande è tornare a lavorare con due registi con cui ho già collaborato: Rodrigo Sorogoyen e Ramón Salazar. Sono esperienze davvero arricchenti dal punto di vista artistico.

E tra gli attori?

Ho avuto il piacere di condividere il set con molti interpreti che stimo, ma mi affascina molto l’idea di lavorare con grandi nomi come Javier Bardem, Urko Olazabal, Javier Cámara, Luis Zahera, Eduard Fernández. Sarebbe emozionante.

Che rapporto hai con il nostro Paese?

Lo adoro! L’Italia, insieme alla Spagna, è il mio posto del cuore. L’ho visitata in lungo e in largo e non mi stanco mai. Spero di poterci trascorrere il mio compleanno quest’autunno. Amo tutto: la lingua, la cucina, le persone, i colori, le canzoni… Mi sento molto mediterranea!

Vita privata: ti va di raccontarci qualcosa?

Certo. Vivo con il mio compagno da 17 anni e abbiamo un figlio di 15. Sono profondamente felice e grata per la mia famiglia.

Il mestiere dell’attore, in Spagna, è ancora complicato?

Molto. Il tasso di disoccupazione tra attori è altissimo. Serve tanta determinazione e pazienza. Ma l’amore per questo mestiere fa superare ogni ostacolo.

A tavola invece? Hai un piatto preferito?

Adoro la dieta mediterranea! Un buon pesce alla griglia, pasta fatta in casa, frutta fresca, e un eccellente olio d’oliva. Siamo fortunati ad avere una cucina così sana e gustosa.

Progetti futuri?

Sto per iniziare un progetto molto interessante, ma al momento non posso rivelare nulla. Posso solo anticipare che sarà visibile anche in Italia, quindi… restate sintonizzati!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione Seguici su Instagram.