Maria Corleone 2: il finale non farà sconti a nessuno! Trama ultima puntata 20 maggio

Il momento è arrivato. Martedì andrà in onda l’ultima, adrenalinica puntata di Maria Corleone 2, e l’aria è carica di tensione. Ogni scelta compiuta, ogni bugia detta, ogni segreto custodito sta per presentare il conto. E il finale non farà sconti a nessuno.

Maria e Luca sono una coppia lacerata, travolta da verità troppo a lungo taciute. Lei gli ha raccontato tutto: il figlio creduto morto (affidato in segreto alla sorella Sandra), la doppia vita da cui non è mai riuscita davvero a uscire, la promessa – fatta e poi infranta – di non farsi giustizia da sola. L’agguato di Tony Zerillo e la resa dei conti tra Don Luciano e Lombardo hanno spinto Maria oltre ogni limite, costringendola a riprendere in mano il proprio destino e a scatenare una lotta senza esclusione di colpi.

Luca, uomo di legge, l’ha perdonata una volta. Ma ora che sa che la donna che ama è ancora coinvolta nei giochi di potere del padre, non può più chiudere gli occhi. Quando la giustizia non arriva, Maria decide di farsela da sé. Ma il prezzo è altissimo: Luca la lascia e sceglie di strapparle l’unica cosa che ancora la tiene viva, suo figlio.

Ha inizio così una lotta disperata, combattuta tanto nell’aula di tribunale quanto nel cuore. Maria affronta una duplice battaglia – contro i boss e contro il destino – con una sola, feroce certezza: non perderà Giovanni. Non di nuovo.

Intanto, la guerra tra Don Luciano e Lombardo raggiunge il culmine in una resa dei conti brutale e senza pietà. Le anticipazioni parlano di una tragedia imminente: qualcuno morirà… ma chi? Stefano, Sandra, Luca, Don Luciano… o sarà proprio Maria a cadere, lasciando tutti senza fiato?

Una pistola, una scelta, una corsa contro il tempo. Nel gran finale, nulla è scontato. Nessuno è al sicuro. Il passato chiede vendetta. E il futuro è ancora tutto da scrivere. Maria Corleone 2 si chiude con un ultimo episodio che promette di essere un uragano di emozioni, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Perché, a volte, per proteggere ciò che ami, devi diventare ciò che temi di essere.

Maria Corleone 2, anticipazioni ultima puntata di martedì 20 maggio 2025

Mentre Don Luciano è n fuga, Maria deve fronteggiare la causa legale di Luca per riottenere Giovannino. Sandra si accorge che il piccolo ha degli strani lividi sul corpo e chiede di visitarlo. Quando Maria, dopo aver ultimato l'ultimo scambio di droga, sta per chiudere la collezione della nuova maison, Stefano scopre casualmente la verità sull'identità di Beatrice. Matteo Lombardo e Don Luciano, intanto, si avviano alla resa dei conti definitiva!