Tempesta d’amore: Ana salva la carriera di Vincent e si innamora di lui! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più attesi degli ultimi mesi sta finalmente per arrivare! Dopo una lunga attesa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vincent Ritter (Martin Walde) vedrà infatti la sua pazienza ricompensata, riuscendo a conquistare il cuore di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent rischia tutto per Ana e Apollo

Arrivata al Fürstenhof per salvare il suo amato cavallo Apollo, Ana Alves non si sarebbe mai immaginata di finire coinvolta in un triangolo sentimentale. Benché innamoratissima di Philipp Brandes (Robin Schick), la ragazza ha infatti finito per avvicinarsi sempre più a Vincent Ritter, l’affascinante ed onesto veterinario che si è preso a cuore la salute del suo destriero. Una situazione che è destinata ad evolvere velocemente…

Convinta di non essere pronta per una nuova relazione dopo le delusioni ricevute da Philipp, Ana sta mantenendo dei rapporti di semplice amicizia con Vincent, pur sapendo che quest’ultimo prova per lei molto di più. Non per questo, però, il veterinario la sta trattando con freddezza… anzi!

Pronto a tutto pur di vedere felice la donna che ama, Ritter non ha infatti esitato a rischiare di compromettere la sua carriera operando Apollo, nonostante la sua licenza veterinaria sia stata temporaneamente sospesa. Un rischio che, però, lo ripagherà…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana si innamora di Vincent

Come sappiamo, il coraggioso gesto del veterinario ha salvato la vita del povero animale riempiendo di gioia Ana, ma avrà anche conseguenze gravissime. Non appena la notizia giungerà alle autorità, Vincent verrà infatti processato per aver violato la sospensione della sua licenza. L’uomo non sarà però da solo a combattere questa ingiusta battaglia…

Oltre a Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer) – che assumerà la sua difesa – Vincent potrà infatti contare sull’aiuto incondizionato di Ana, che non esiterà a testimoniare a favore del suo benefattore. Una testimonianza che si rivelerà decisiva…

Grazie alle parole della sua amata, Ritter verrà dunque prosciolto dalle accuse riottenendo la propria licenza. E sarà proprio mentre l’uomo festeggerà questo insperato successo insieme alla Alves che accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: la ragazza inizierà ad avere dei déjà vu della sua danza magica con “Lisandro”, finendo per innamorarsi di Vincent!

Per questa bellissima coppia è dunque in arrivo un happy end? Per ora vi anticipiamo che i colpi di scena non sono ancora finiti… Seguici su Instagram.