Tempesta d’amore, anticipazioni 26 maggio 2025 (ore 10,45)

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 26 maggio 2025

A partire dal 26 maggio, Tempesta d’amore scala di un’ora nel palinsesto mattutino di Rete 4: comincerà alle 10,45 circa.

Erik e Yvonne alla fine coronano il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio, ma la felicità della sposa è inevitabilmente scossa da un senso di colpa che continua a tormentarla: questo turbamento nasce dai ricordi dolorosi legati a ciò che è accaduto tra lei e Christoph, un capitolo che sembra ancora gettare un’ombra sul suo presente.

Tom, sempre più attratto da Alexandra e desideroso di starle vicino, decide di fare un tentativo per ottenere un incarico come autista al prestigioso hotel Fürstenhof, nella speranza di guadagnare un posto nella sua quotidianità e nel suo cuore.

D'altra parte, Vincent si trova ad affrontare una nuova e difficile complicazione: il suo avvocato lo informa che, fino a quando non sarà fatta chiarezza su un possibile processo a suo carico, gli è stato imposto il divieto di esercitare la professione. Questo duro colpo non è privo di conseguenze, in quanto significa che sarà impossibilitato a operare Apollo…