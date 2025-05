Tempesta d’amore, puntata 29 maggio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 29 maggio 2025

Erik non riesce a nascondere la sua gelosia quando vede Yvonne e Christoph abbracciarsi. Pur cercando di mantenere la calma, perde il controllo dopo aver notato un messaggio di Christoph sul telefono di Yvonne e decide di leggerlo. Ana, invece, blocca improvvisamente un momento di intimità con Vincent, ritraendosi all’ultimo minuto.

Wilma, consapevole che le resta poco tempo, è determinata a riconciliarsi con Philipp prima che sia troppo tardi. Philipp, però, spera che tale gesto possa garantirgli un posto nel testamento. In preda all’entusiasmo, bacia Zoe senza rendersi conto che Vincent li sta osservando.

Tom fa di tutto per passare più tempo con Alexandra, ma lei gli chiarisce che deve rispettare i suoi limiti. Nel frattempo, Katja cerca di seppellire l'ascia di guerra con Markus e gli promette totale sincerità da quel momento in avanti. Tuttavia, senza saperlo, questa dichiarazione non fa che aumentare i sensi di colpa di Markus, intento a tramare alle sue spalle per vendere il Fürstenhof…