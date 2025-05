Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 6 maggio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 6 maggio 2025

L’articolo pubblicato sul giornale riguardo alla presenza di topi nella cucina del Fürstenhof scatena il panico. Molti degli ospiti decidono di lasciare l’hotel, e numerose prenotazioni future vengono cancellate. La direzione si riunisce immediatamente per affrontare la difficile situazione e conclude che la cucina verrà chiusa fino al completamento della disinfestazione.

Markus e Philipp si divertono alle spalle di tutti, soddisfatti del caos generato. Markus è convinto che i soci presto vorranno vendere le loro quote dell'hotel a Steven Cross. Wilma cerca di ottenere da Ana maggiori dettagli sul ballo in maschera, mentre Alexandra, sentendo Nicole canticchiare, le suggerisce di provare con un'audizione per il coro di Krauting…