Tempesta d’amore, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 2 a venerdì 6 giugno 2025

Alexandra trascorre sempre più tempo insieme a Tom, ritrovando una serenità persa da tempo. Poi, però, il ragazzo la sorprende con una dichiarazione d’amore…

Theo riesce a far fallire l’ennesimo piano di Markus per mettere in ginocchio il Fürstenhof!

Zoe si sente sempre più trascurata da Philipp. E così – dopo aver assistito ad un abbraccio tra quest’ultimo ed Ana – commette un gesto avventato…

Nicole ottiene un successo inaspettato come solista, ma Michael fa sempre più fatica a tenere sotto controllo la propria gelosia.

Tra Alexandra e Tom si arriva ad un bacio, che la donna interrompe però subito. Per nulla rassegnato, l’uomo tenta il tutto per tutto pur di conquistare la Schwarzbach, finendo per scontrarsi con Christoph…

Markus e Katja tornano ad avvicinarsi, ma poi Werner porta alla donna una notizia inaspettata…

Dopo aver assistito ad un incontro segreto tra Christoph e Yvonne, Erik affronta la moglie.

Grazie alle incaute parole di Zoe, Ana capisce che Philipp l’ha tradita con la giovane francese. Sconvolta, la ragazza racconta tutto a Wilma…

Alexandra scopre che Christoph ha minacciato Tom e affronta con durezza l’ex fidanzato, dichiarando che tra loro non c’è più alcun futuro.

Markus confessa a Katja di aver provato a convincere gli altri comproprietari dell’hotel a vendere le loro azioni. La donna ne rimane profondamente delusa!

Erik tradisce un segreto di Yvonne, deludendo profondamente quest‘ultima…

Ferito dalle parole di Alexandra, Christoph decide di allearsi con Markus…

Lale usa una tecnica tramandata dalla sua famiglia per predire il futuro di Ana…

Alexandra sembra aver finalmente ritrovato la propria autostima grazie a Tom. Poi, però, lui vede la sua cicatrice…

Werner non riesce a credere che Christoph si sia schierato con Markus e dichiara guerra a entrambi pur di proteggere il suo amato Fürstenhof!

Di fronte ai loro continui scontri, Erik e Yvonne decidono di prendersi una pausa dal loro matrimonio.

Durante una lezione di cucina con Hildegard, Wilma confessa a quest’ultima di avere ancora poco da vivere.

A causa di un problema medico, Greta rischia di far saltare un importante corso di cucina con gli ospiti del Fürstenhof. A sorpresa, però, Theo salva la situazione!

Grazie ad Alexandra, Vincent supera il processo indenne e ottiene la conferma della sua licenza veterinaria. Al settimo cielo, l'uomo festeggia con Ana… con cui esplode finalmente l'amore!