Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 8 maggio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 8 maggio 2025

Markus confida a Katja di essere il padre di Vincent e le racconta cosa è accaduto con sua madre, Jacky Ritter. Katja lo incoraggia a parlarne direttamente con Vincent. Intanto, la cucina riapre finalmente, ma serve un grande sforzo per salvare l’immagine del Fürstenhof. Ana è determinata a trovare il misterioso cavaliere con cui ha ballato durante il ballo in maschera, ma di lui non c’è alcuna traccia.

Vincent informa Philipp che la sua prozia ha intenzione di destinare il proprio denaro a organizzazioni per la protezione degli animali. Nel frattempo, Alfons è indeciso su cosa regalare a Hildegard per il suo compleanno. Philipp, entrando di nascosto nella suite di Wilma, scopre di essere stato escluso dall'eredità…