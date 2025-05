Tempesta d’amore: Katja scopre il tradimento di Markus! | Anticipazioni italiane

Una nuova terribile delusione è in arrivo per Katja Saalfeld (Isabell Stern). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella sommelière scoprirà infatti che Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) l’ha ingannata per settimane… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus vuole rovinare il Fürstenhof

Da ormai qualche mese una nuova storyline ha preso piede a Tempesta d’amore: l’amore tormentato di Markus e Katja. Benché profondamente innamorati, questi due personaggi stanno infatti combattendo costantemente contro la profonda divisione tra le rispettive famiglie. Una frattura costantemente alimentata dalla sete di denaro e vendetta di Schwarzbach…

Determinato a vendere il Fürstenhof ad un eccentrico miliardario americano, Markus sta infatti tramando nell’ombra ormai da settimane, colpendo l’hotel ed i Saalfeld con un intrigo dietro l’altro. Nel frattempo, però, l’uomo sta fingendo davanti a Katja di essere pronto a tutto pur di salvare l’albergo. Un doppio gioco che sta per venire smascherato…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Katja scopre il doppio gioco di Markus

Tutto cambierà quando – mentre con la fidanzata Schwarzbach continuerà a interpretare il ruolo del compagno amorevole e pronto a costruirsi un futuro insieme a lei al Fürstenhof – Markus proverà a convincere Christoph (Dieter Bach) ad appoggiarlo nel suo piano di vendere l’hotel. Un errore che gli costerà caro!

Christoph racconterà infatti tutto a Werner (Dirk Galuba), che ovviamente non esiterà a smascherare le reali intenzioni di Markus davanti a Katja. E così quest’ultima sarà costretta ad aprire gli occhi: l’uomo che ama non solo ha di nuovo tradito la sua fiducia, ma l’ha ingannata per settimane! Una scoperta che avrà conseguenze pesantissime per questa già fragile coppia… Seguici su Instagram.