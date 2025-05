Tempesta d’amore: Markus, il suo nuovo intrigo rovina Christoph! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) avesse già dato il peggio di sé, dovrete purtroppo ricredervi. Non contento di aver messo in ginocchio il Fürstenhof e subdolamente ingannato la donna che ama, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il cinico imprenditore ordirà infatti un diabolico intrigo per distruggere definitivamente i Saalfeld… e Christoph (Dieter Bach) in particolare! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus intriga contro i Saalfeld

Proprio quando aveva iniziato a mostrare segni di “maturazione” anche grazie all’amore per Katja (Isabell Stern), Markus è ricaduto vittima della sua sete di potere e di vendetta, finendo per mettere in atto un diabolico piano mirato a condurre il Fürstenhof alla rovina e costringere così i Saalfeld e vendere le loro azioni al ricchissimo miliardario americano Steven Cross. Purtroppo per lui, però, i suoi rivali non si arrenderanno tanto facilmente…

Ignari di avere un traditore tra loro, Werner (Dirk Galuba), Christoph, Alexandra (Daniela Kiefer) e Katja stanno infatti unendo le forze per risollevare il buon nome del loro amato hotel, riuscendo effettivamente a rimediare al terribile danno di immagine subito. E a quel punto Markus deciderà di dar loro il colpo di grazia!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus incastra Christoph

Dopo aver scoperto che il Fürstenhof rischia di essere escluso dalla prestigiosa lista dei migliori cinquecento hotel, Markus vedrà infatti un’opportunità per assestare il colpo definitivo ai Saalfeld e, allo stesso tempo, prendersi una terribile rivincita nei confronti dell’uomo che più odia al mondo.

Dopo aver spinto quest'ultimo a utilizzare metodi poco convenzionali pur di convincere il comitato dei "Top 500" a chiudere un occhio, Schwarzbach tramerà infatti nell'ombra per far credere al comitato in questione che Christoph abbia tentato di corromperli. E così non solo il Fürstenhof verrà cacciato dall'esclusivo club, ma Christoph finirà in guai seri, tanto che perderà la cosa più importante della sua vita…