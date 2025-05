Tempesta d’amore: Michael e Nicole, inizia la crisi! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di tira e molla, ormai da più di un mese Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Nicole Alves (Dionne Wudu) sono finalmente diventati una coppia. Non per questo, però, i problemi sono finiti! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi affronteranno infatti la loro prima crisi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Nicole innamorati

Prima il triangolo con Robert (Lorenzo Patané), poi una serie incredibile di malintesi e incomprensioni: per settimane intere Michael e Nicole sembravano destinati a non mettersi mai insieme. Poi, però, l’amore ha vinto su tutti gli ostacoli!

Da allora Niederbühl e la Alves si sono legati con una relazione ufficiale, scoprendosi più innamorati che mai. Peccato solo che i sentimenti non bastino! Col passare del tempo, infatti, emergeranno le aspettative diverse dei due nei confronti della loro vita di coppia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole e Michael in crisi

I problemi inizieranno quando Michael – dopo aver prestato alla fidanzata le proprie chiavi di casa – insisterà affinché le donna gliele restituisca, mettendo ben in chiaro di non essere pronto a far fare un salto di livello alla loro relazione. E non si tratterà che del primo campanello d’allarme…

Già delusa, Nicole si renderà infatti conto di come il medico mantenga cerchi di limitare il tempo trascorso insieme a lei come coppia, preferendovi attività individuali. E a quel punto per la Alves sarà chiaro: Michael – al contrario di lei – non è pronto per impegnarsi seriamente! Un sospetto che il medico stesso confermerà!

Benché profondamente innamorato della fidanzata, Niederbühl non potrà infatti fare a meno di ripensare al triste epilogo delle sue precedenti relazioni. Relazioni in cui commise proprio l'errore di bruciare le tappe. Tra Michael e Nicole sarà dunque finita?