Tempesta d’amore: Philipp denuncia Vincent e lo rovina! | Anticipazioni italiane

Uno dei filoni centrali della ventesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per entrare nella sua fase calda. Nelle prossime puntate italiane della soap esploderà infatti la rivalità tra i due protagonisti maschili: Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde)! Una rivalità che – almeno per ora – non avrà nulla a che fare con i sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp e Vincent rivali per Ana

Fin dall’inizio di questa ventesima stagione di Tempesta d’amore è stato chiaro che la trama centrale si sarebbe sviluppa intorno al triangolo tra Ana Alves (Seluna-Delta Kokol), Philipp Brandes e Vincent Ritter. Innamorata fin da ragazzina di Philipp, Ana ha da poco iniziato una relazione con lui senza rendersi conto che il suo amato è un uomo cinico che la sta ingannando e tradendo. Nel frattempo, però, la ragazza si sta sempre più avvicinando anche a Vincent, un veterinario dal cuore d’oro che si è perdutamente innamorato di lei…

Inutile dire che per Vincent sarà una sofferenza atroce vedere la donna dei suoi sogni tra le braccia di un altro… specialmente visto che l’uomo in questione è un farabutto! Preoccupato, il veterinario proverà dunque in ogni modo a mettere la Alves in guardia da Brandes. L’unica cosa che otterrà, però, sarà quella di inimicarsi ulteriormente il rivale…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp denuncia Vincent

Determinato a sbarazzarsi di Vincent, Philipp troverà un’occasione d’oro grazie ad un’ignara Ana. Rendendosi conto che quest’ultima ha delle informazioni riservate sul veterinario, il diabolico Brandes riuscirà infatti a manipolarla fino a convincerla a rivelargli uno scottante segreto: pur di aiutare degli animali malati, Vincent ha donato ai loro proprietari dei farmaci scaduti. Un gesto di buon cuore che potrebbe però costare caro molto caro al veterinario…

Il risultato? Philipp non ci penserà due volte a denunciare (ovviamente in modo anonimo) il rivale, mettendo quest'ultimo in guai seri. E, purtroppo, non sarà il crimine peggiore di cui si macchierà! Tra qualche settimana questo protagonista-antagonista darà infatti il peggio di sé con un intrigo minato a distruggere per sempre il povero veterinario…