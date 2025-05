Tempesta d’amore: Philipp trova il testamento di Wilma… e tutto cambia! | Anticipazioni italiane

Un momento importantissimo è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, il protagonista “dark” Philipp Brandes (Robin Schick) farà infatti una scoperta destinata a cambiare per sempre il corso della sua vita (e non solo della sua!). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp e Wilma in guerra

Fin dal suo ingresso in scena vi avevamo anticipato che Philipp tutto sarebbe stato tranne che un eroe romantico. Cresciuto in condizioni economiche difficili, il giovanotto ha coltivato nel corso degli anni un crescente desiderio di rivalsa, soprattutto alimentato dal suo stretto legame con i ricchissimi Schwarzbach. E per ottenere la propria rivincita non si fermerà davanti a nulla…

Se Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) sembra cieca di fronte al vero animo del giovane Brandes, chi ha invece capito perfettamente le intenzioni di quest’ultimo è Wilma von Zweigen (Birgit Koch), la ricchissima prozia del ragazzo. Consapevole del fatto che Philipp è solo interessato al suo patrimonio, l’anziana nobildonna sta dunque non solo tenendo il giovanotto a distanza, ma anche mettendo in guardia tutti dal fidarsi di lui.

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp scopre il testamento di Wilma

Sarà in questo contesto che Philipp – sempre più logorato – deciderà di prendere in mano la situazione. Determinato a capire come stanno davvero le cose e quali siano le sue chance reali di mettere le mani sul patrimonio della prozia, il ragazzo si metterà dunque alla ricerca del testamento di quest’ultima, frugando nella sua camera. E il risultato sarà peggio delle aspettative…

Quando Brandes troverà finalmente il prezioso documento, infatti, scoprirà che Wilma non intende lasciargli neanche un centesimo! E sarà proprio questa rivelazione a trasformarlo…

Incattivito da quella che ritiene essere una crudele ingiustizia, da quel momento in poi Philipp non avrà infatti che un obiettivo: mettere le mani sull'eredità dell'anziana prozia. E per raggiungere il proprio scopo non esiterà a rovinare la vita della persona che lo ama più di se stessa: Ana Alves!