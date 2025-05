Tempesta d’amore: Vincent e Ana, esplode l’attrazione! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Un momento attesissimo è in arrivo per i fan della bellissima coppia formata da Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due personaggi esploderà infatti l’evidente attrazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana lascia Philipp e si avvicina a Vincent

Accecata dall’amore a senso unico per Philipp Brandes (Robin Schick), ormai da settimane Ana si sta lasciando ingannare da quest’ultimo, non rendendosi invece conto che l’uomo giusto per lei è proprio davanti ai suoi occhi. Una situazione che sta però per cambiare…

Resasi finalmente conto che Philipp non ricambia realmente i suoi sentimenti, la Alves ha infatti finito per lasciare il giovanotto, avvicinandosi invece sempre più a Vincent (che ha tra l’altro scoperto essere il suo amato “Lisandro”). E quest’ultimo non sprecherà l’occasione…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana attratta da Vincent

Sinceramente innamorato di Ana, il veterinario continuerà infatti a prendersi amorevolmente cura di quest’ultima e del suo cavallo Apollo, specialmente quando il destriero avrà bisogno di un intervento. Un impegno che farà colpo sulla bella Alves…

Già piena di gratitudine nei confronti di Vincent, Ana inizierà infatti a vedere quest'ultimo con occhi diversi, arrivando a fare un sogno romantico su di lui. E così – quando poco dopo l'uomo le donerà un ciondolo realizzato con un gioiello da loro trovato durante un'escursione – la ragazza verrà sopraffatta dall'attrazione per Ritter… Sarà finalmente esploso l'amore? Lo scopriremo molto presto…