Tempesta d’amore: Yvonne e Christoph fanno l’amore! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Uno dei turning points della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap un incredibile colpo di scena sconvolgerà infatti due delle coppie più amate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne legata a Christoph e Alexandra

Tra le storie d’amore più belle degli ultimi anni spiccano senza dubbio quelle di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Erik Vogt (Sven Waasner) da una parte, e di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) dall’altra. Due storie molto simili destinate ad intrecciarsi inesorabilmente…

Come sappiamo, in entrambi i casi queste coppie si sono ritrovate oltre vent’anni dopo il loro primo incontro, riscoprendosi più innamorate che mai. E i punti di contatto non sono finiti qui!

Yvonne ha infatti un rapporto molto speciale sia con Christoph che con Alexandra: mentre il primo è il suo ex fidanzato (da lei ingannato e tradito, ma comunque rimasto amico), la seconda è diventata da tempo la sua migliore amica e confidente. E la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne crede di essere malata e fa l’amore con Christoph

Mentre Christoph e Alexandra stanno affrontando una grave crisi, per Erik e Yvonne il discorso è molto diverso: innamoratissimi, i due si stanno preparando a sposarsi! Un terribile malinteso, però, rischierà di rovinare tutto…

Durante una visita di controllo in ospedale, Yvonne ascolterà una conversazione tra i medici (in realtà riferita ad un’altra paziente), finendo per convincersi che il suo tumore sia tornato! Sconvolta, la donna fuggirà dall’ospedale e proverà a distrarsi con una visita alla spa del Fürstenhof. E sarà qui che si imbatterà in Christoph, a sua volta a pezzi per la rottura con Alexandra…

Il risultato? La necessità di dimenticare le loro angosce (unita alla reciproca attrazione), porterà i due a cedere alla passione! Un errore destinato a segnare le loro vite e quelle dei loro cari… Seguici su Instagram.