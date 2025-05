Un posto al sole, anticipazioni 20 maggio: Luca spiega a Gianluca perché se n’è andato

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 20 maggio 2025

L’angoscia di Giulia aumenta, mentre Luca condivide con Gianluca i motivi che lo spingono a lasciare Napoli. L’approccio poco riuscito di Niko per rassicurare Giulia rischia di aggravare ulteriormente il rapporto già teso tra madre e figlio.

Su consiglio di Marina, Roberto si prepara a confrontarsi con Gennaro, cercando di persuaderlo a non ritirare i fondi destinati agli investimenti pubblicitari in radio. Nel frattempo, Manuela si cimenta in un provino per prendere il posto di Micaela nel programma condotto insieme a Michele… Seguici su Instagram.