Un posto al sole, anticipazioni 22 maggio: Michele sospetta di Gennaro Gagliotti

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 22 maggio 2025

Nonostante l'opposizione del padre, Jimmy (Gennaro De Simone), spinto anche dalle pressioni di Matteo, non sembra intenzionato a rinunciare all'occasione di incontrare il suo rapper preferito. Nel frattempo, il legame tra Elena (Valentina Pace) e Gennaro (Carlo Caracciolo) si fa sempre più forte, mentre Michele (Alberto Rossi) sospetta che dietro la misteriosa scomparsa di Assane possa celarsi proprio Gagliotti. Al Vulcano fervono i preparativi per le serate di ballo guidate da Gabriela (Astrict Flor Lorenzo), ma per Samuel (Samuele Cavallo) non sarà semplice controllare la sua gelosia….