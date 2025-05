Un posto al sole, trama 29 maggio: Michele, Silvia teme che gli sia successo qualcosa

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 29 maggio 2025

In preda a una crescente ansia per il mancato rientro di Michele, Silvia inizia a nutrire il timore che possa essere accaduto qualcosa di grave. Mentre riflette sulla situazione, condivide le sue preoccupazioni con Nunzio e Rossella, e insieme valutano l’idea di rivolgersi alle autorità competenti per chiedere aiuto.

Ferri e Marina cercano di valutare con attenzione come affrontare i problemi economici che stanno affliggendo i Cantieri, cercando soluzioni strategiche per tirarsi fuori da una situazione sempre più complessa. Intanto, Antonietta – rendendosi conto dell’interesse sempre più evidente che Gennaro nutre nei confronti di Elena – prende la decisione di affrontarlo direttamente, spinta dalla necessità di chiarire la situazione una volta per tutte.

Manuela si prepara con grande agitazione a registrare la sua primissima trasmissione radiofonica sotto le mentite spoglie di Micaela, cercando di dominare l'emozione e l'ansia del debutto. Infine, Giulia prende una decisione importante e carica di preoccupazioni: decide di rivolgersi alla polizia per denunciare ufficialmente la scomparsa di Luca!