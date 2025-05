Un posto al sole, trama 30 maggio: Gennaro scopre qualcosa, ma non sarà l’unico!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 30 maggio 2025

Damiano supporta Michele nelle indagini per far chiarezza sulla misteriosa scomparsa di Assane. Gennaro si avvicina a una scoperta che cambierà tutto, ma non sarà il solo a ricevere nuove rivelazioni. Nel frattempo, Elena sembra apprezzare con discrezione le attenzioni di Gagliotti. Intanto, Manuela si prepara a vestire i panni di Micaela, sostituendola alla radio, e l'esperimento si rivelerà più divertente del previsto. Determinato a trascorrere l'estate insieme, Pino proporrà a Rosa di partire con lui per un viaggio speciale…