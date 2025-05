Un posto al sole, anticipazioni 7 maggio: Elena rivuole Michele in radio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 7 maggio 2025

Il regalo per la festa della mamma potrebbe diventare l’occasione per Guido (Germano Bellavia) di riflettere sui sentimenti che ancora nutre per Mariella (Antonella Prisco). Elena (Valentina Pace), invece, è determinata a utilizzare il suo ruolo in radio per riportare Michele (Alberto Rossi) al centro dell’attenzione, anche se questo significa entrare in conflitto con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Infine, nonostante gli sforzi di Viola (Ilenia Lazzarin) nel sensibilizzare i suoi studenti sull'importanza di un uso consapevole delle Intelligenze Artificiali, Jimmy (Gennaro De Simone) potrebbe cedere nuovamente alla tentazione di una soluzione facile…