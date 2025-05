Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025

La partenza improvvisa di Luca, insieme alle rivelazioni di Alberto sulle reali intenzioni dell’uomo, gettano Giulia in uno stato di profonda angoscia. Nel frattempo, Elena si impegna a rilanciare e rafforzare il palinsesto della radio, ma tra i tanti progetti a preoccuparla sarà la decisione di Gennaro Gagliotti di non rinnovare il suo cospicuo investimento pubblicitario. Riuscirà a trovare una via d’uscita?

Giulia è sempre più sopraffatta dall’angoscia, mentre Luca confida a Gianluca Palladini i motivi che l’hanno spinto a lasciare Napoli. Un tentativo maldestro di Niko di rasserenare la madre rischia di peggiorare ulteriormente il rapporto tra i due. Su consiglio di Marina, Roberto decide di affrontare Gennaro nella speranza di convincerlo a non ritirare il sostegno alla radio, mentre Manuela si presenta a un provino per prendere il posto di Micaela nel programma condotto da Michele.

Intanto, Michele scopre che la famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa ed Elena, sempre più lusingata dalle attenzioni di Gennaro, sembra ignorare i consigli delle persone a lei più care. Giulia, dal canto suo, fatica ad accettare che Luca sia libero di scegliere il proprio destino. Intanto, le tensioni tra Damiano e Grillo continuano a crescere, mentre Renda comincia a maturare un’idea personale.

Nonostante il divieto del padre, Jimmy — spinto anche dall’insistenza di Matteo — non sembra intenzionato a rinunciare a incontrare il suo rapper preferito. Elena e Gennaro si avvicinano sempre di più, mentre Michele inizia a sospettare che dietro la sparizione di Assane potrebbe celarsi proprio Gagliotti. Al Vulcano fervono i preparativi per le serate danzanti organizzate da Gabriela, ma per Samuel sarà difficile tenere a bada la gelosia.

La fuga di Jimmy verrà scoperta da Manuela, che si troverà di fronte a una difficile scelta: coprire il nipote o confessare tutto a Niko? Intanto, Mariella si prepara con entusiasmo a partecipare alla serata di ballo al Vulcano insieme a Guido, ma le sue aspettative rischiano di scontrarsi con una cruda realtà. Damiano, infine, si appresta a presentare domanda per il concorso di vice ispettore: quale sarà la reazione di Viola di fronte a questa decisione?