Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 giugno 2025

Grazie alla pazienza e all’amore di Pino, Rosa sembra cominciare ad aprirsi e valuta concretamente la possibilità di partire insieme per la Turchia. Marina è sempre più contrariata dall’atteggiamento del nuovo socio dei Cantieri. Gennaro continua a corteggiare Elena e Antonietta scopre che la sua gelosia è tutt’altro che infondata. Raffaele e Ornella cercano di supportare Giulia, sempre più sofferta e provata, Luca ha una nuova défaillance che mette in allerta Gianluca.

Gravati dalla crisi dei Cantieri Flegrei Palladini, Marina e Roberto sembrano non avere altra scelta che adottare la più drastica delle soluzioni. Gennaro, intanto, continua il suo serrato corteggiamento nei confronti di Elena. Anche Michele è preoccupato per loro vicinanza. Antonietta ormai non si fida più del marito. Mentre la polizia cerca di rintracciare Luca, Giulia vivrà un momento di profondo sconforto. Manuela sembra essere sempre più a suo agio nelle nuove vesti di conduttrice radiofonica, ma qualcosa sta per andare storto.

La complicità tra Elena e Gennaro sembra crescere sempre di più, Antonietta, esasperata dalle bugie del marito, decide di affrontare di petto la situazione. L’inatteso ritorno a Napoli di Micaela porta scompiglio nella vita delle sorelle Cirillo e rischia di minare il nuovo equilibrio di Samuel.

Giulia continua a non arrendersi, nel tentativo di rintracciare Luca, Bianca la chiama per parlare un po’ con lei, ma la nonna fatica a nasconderle il suo cattivo umore. Nel frattempo, per Luca è arrivato il momento di andare via, ma Gianluca è sempre più preoccupato per lui. Marina respinge le insinuazioni di Antonietta, ma non approva il comportamento di Elena, con Gennaro che è sempre più preso da lei. Manuela e Micaela sono ai ferri corti, e a farne le spese, come al solito, è Serena.

La telefonata di Gianluca porta Giulia a prendere una decisione importante che però preoccupa Niko. Serena cerca di sbarazzarsi di Micaela, ma la ragazza si mostrerà più combattiva che mai anche a scapito del povero Samuel. L’organizzazione delle vacanze estive favorirà un dialogo sincero fra Rosa e Damiano mentre Viola è consapevole che prima di partire con il compagno dovrà affrontare un ostacolo importante…. Seguici su Instagram.