Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025

Manuela, in ansia per aver deluso Niko, prova a ricucire il loro rapporto. Nel frattempo, Viola si ritrova a vivere un duro confronto con la madre di Matteo. Giulia, angosciata per la scomparsa di Luca e il silenzio che la circonda, scopre di poter contare sul sostegno affettuoso delle persone a lei più care. Mariella, amareggiata dall’amore che l’ha tanto ferita, sembra decisa a chiudere per sempre con il passato, nonostante Cerruti tenti di farle cambiare idea. Intanto, Claudia inizia a nutrire dubbi sulla reale felicità di Guido.

Una nuova proposta lavorativa porta Claudia a riflettere seriamente sulla sua relazione con Guido, confidandosi con Michele e Silvia. Jimmy, nel frattempo, cerca di riguadagnare la fiducia di Manuela e Niko. Viola commette un passo falso con la madre di Matteo, rischiando di compromettere il suo rapporto con il preside e i colleghi. Circondata dall’affetto dei suoi cari, Giulia cerca di trovare serenità, ma resta determinata a rintracciare Luca.

I Cantieri attraversano una fase economica sempre più difficile e Gennaro, ignorando le obiezioni di Marina, propone di mandare molti operai in Cassa integrazione. Michele decide di tornare nell’agro aversano per raccogliere informazioni su Assane, correndo il rischio di possibili ritorsioni. Intanto, la notizia della fine della storia tra Guido e Claudia ridona speranza a Mariella. Dopo aver chiarito con Niko, Giulia prende una decisione importante sulla sparizione di Luca.

Con il mancato ritorno di Michele, Silvia comincia a temere il peggio e, insieme a Nunzio e Rossella, valuta l’idea di rivolgersi alle autorità. Ferri e Marina cercano una soluzione alla crisi finanziaria dei Cantieri, mentre Antonietta, accorgendosi del crescente interesse di Gennaro per Elena, decide di affrontarlo direttamente. Manuela, emozionata, si prepara a registrare la sua prima trasmissione radiofonica fingendosi Micaela, mentre Giulia sceglie di denunciare ufficialmente la scomparsa di Luca.

Damiano offre il suo aiuto a Michele per far luce sulla sparizione di Assane, mentre Gennaro è vicino a scoprire una verità sconvolgente — e non sarà l’unico. Nel frattempo, Elena sembra apprezzare le attenzioni di Gagliotti. Manuela si diverte più del previsto a vestire i panni della sorella in radio. Intanto, Pino, deciso a trascorrere l’estate insieme a Rosa, le propone di partire per un viaggio… Seguici su Instagram.