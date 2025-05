Un posto al sole: Antonietta potrebbe essere in pericolo? | Anticipazioni

A Un posto al sole, l’idea di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) relativa alla cassa integrazione per gli operai dei Cantieri ha visto un accoglimento “tiepido” di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e una reazione molto più dura da parte di Marina Giordano (Nina Soldano), a cui la strada prospettata da Gagliotti non piace affatto.

E pare proprio che non piacerà neanche ai rappresentanti sindacali con cui Ferri & C. sono in procinto di intavolare una trattativa. Tale bocciatura non farà che aumentare i contrasti tra Marina, Roberto e Gennaro, con quest’ultimo più nervoso che mai anche perché i suoi tentativi di sedurre Elena (Valentina Pace) continueranno a non andare a buon fine.

Tutto ciò, insomma, amplificherà la rabbia del losco affarista che, proprio come abbiamo già visto in tempi recentissimi, tornerà a prendersela con la povera moglie Antonietta (Rita Rusciano). La donna avrà intanto già scoperto che il cuore del marito batte per la Giordano junior e chissà che questo non inasprisca ulteriormente i rapporti tra i due coniugi…

Comunque sia, qualcuno si accorgerà del prossimo scatto d’ira di Gennaro nei confronti di Antonietta. Gli spoiler non rivelano chiaramente di chi si tratti, ma segnalano che tra Marina e Antonietta si creerà un inatteso “clima di vicinanza”: che sia proprio l’imprenditrice a essere testimone del “lato noir” di Gagliotti?

Quel che è certo è che i dissensi tra Gennaro e Antonietta proseguiranno nelle prossime settimane, e lei – stando alle anticipazioni – potrebbe a un certo punto trovarsi in serio pericolo! Cosa succederà? Seguici su Instagram.