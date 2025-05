Un posto al sole, doppia puntata: ecco quando sarà recuperato l’episodio “saltato”

Come talvolta succede, anche questa settimana la soap Un posto al sole in un’occasione è mancata all’appuntamento con i suoi numerosi fan. Il 13 maggio, infatti, Upas ha dovuto cedere il posto a un importante evento tennistico in cui era coinvolto il nostro campione Jannik Sinner.

Ora la programmazione della fiction partenopea di Rai 3 riprende normalmente, ma con un episodio da recuperare al più presto. E la Rai ha già fissato la data di tale recupero!

Ci rimetteremo in pari nella giornata di venerdì 16 maggio, quando la trasmissione andrà in onda con una doppia puntata. L'orario di inizio non cambierà (20,50 circa) ma il fatto che gli episodi proposti siano due farà slittare la fine alle 21,55, quando inizierà il consueto appuntamento del venerdì con il programma di approfondimento Far West.