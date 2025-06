Beautiful, anticipazioni 10 giugno: Eric per ora vuole una festa, non un funerale!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 10 giugno 2025

Eric (John McCook) chiede a Donna (Jennifer Gareis) di aiutarlo nell’organizzare un party per i propri cari, in cui festeggiarlo, ma senza rivelare ancora loro la malattia: non vuole lacrime, potranno piangere al suo funerale. Nonostante la difficoltà del compito, Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si ripromettono di lasciare che Eric affronti la malattia come meglio crede, sebbene il deteriorarsi della sua condizione renderà presto la sua condizione fin troppo evidente per continuare a far finta di niente…. Seguici su Instagram.