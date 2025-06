Beautiful, anticipazioni 12 giugno: Eric ha un malore e perde conoscenza

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 12 giugno 2025

L'idea della festa di Eric (John McCook) mette in difficoltà tutta la famiglia: non è per niente facile dover far finta di celebrare con felicità, consapevoli invece della malattia terminale dell'uomo. Dopo aver invitato i familiari, Eric si ritrova da solo con Donna (Jennifer Gareis), esprimendo felicità per il fatto di stare insieme in un momento così difficile. Eric ammette alla compagna tutta la propria paura di fronte alla morte e in quel momento perde conoscenza a causa di un malore…