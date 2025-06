Beautiful, trama 13 giugno: Zende pensa che Eric sia manovrato da Ridge e Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 13 giugno 2025

Colto da un malore, Eric riprende conoscenza in tempo per impedire a Donna di chiamare i soccorsi. Lo stilista insiste nel volersi dedicare alla sua festa di celebrazione. Ridge esprime a Brooke e Hope la propria frustrazione nel partecipare alla festa del padre fingendo di credere che vada tutto bene.

Zende torna a manifestare a R.J. il proprio disappunto nel vederlo scelto da Eric come suo assistente quando è del tutto acerbo nel design, non avendo neanche frequentato una scuola di settore. Zende continua a pensare che in qualche modo il nonno sia stato manovrato da Ridge e Brooke, decisi a spalancare le porte al loro figlio…