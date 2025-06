Beautiful, anticipazioni 15 e 16 giugno: Donna parla a Katie e Brooke del malore di Eric

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025

Il rapido deterioramento delle sue condizioni fisiche porta Eric (John McCook) ad anticipare la festa. Donna (Jennifer Gareis) racconta a Katie (Heather Tom) e Brooke (Katherine Kelly Lang) del malore che ha colto lo stilista e di come non desista dall’idea del festeggiamento.

Intanto Carter (Lawrence Saint-Victor), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Ridge (Thorsten Kaye) e Hope (Annika Noelle) hanno una riunione per il budget della Hope For The Future: nonostante al momento sia la linea più redditizia, stanno trasferendo i fondi all'opulenta ultima collezione di Eric…