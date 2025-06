Beautiful, anticipazioni 17 e 18 giugno: Ridge contatta Thorne

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025

Dato l'anticipo della festa, Eric (John McCook) è consapevole, sebbene triste, che non tutti i suoi figli potranno essere presenti. Lo stilista si commuove con Donna (Jennifer Gareis) ricordando non soltanto la loro storia, ma anche la vita trascorsa accanto a Stephanie. Intanto Ridge (Thorsten Kaye) contatta Thorne (Winsor Harmon) per informarlo del cambio di piano per la festa del padre, in modo che il fratello possa essere presente. Rick, Kristen e Felicia, invece, non potranno arrivare in tempo in quanto nel bel mezzo di un safari in Africa…