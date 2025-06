Beautiful, anticipazioni 19 giugno: Bridget sconvolta dalla verità su Eric!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica giovedì 19 giugno 2025

Arrivato a Los Angeles, Thorne (Winsor Harmon) viene informato da Ridge (Thorsten Kaye) che Eric (John McCook) è gravemente malato e sta morendo. Zende (Delon De Metz) si scusa con R.J. (Joshua Hoffman) per averlo attaccato, ora che sa che il loro nonno sta per lasciarli. Anche Bridget (Ashley Jones) torna in città ed è sconvolta quando Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) la informano della verità su Eric…