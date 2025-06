Beautiful, anticipazioni 22 giugno: Eric, dalla festa al malore…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 22 giugno 2025

Eric (John McCook) si ritaglia un momento con ognuno degli invitati. Donna (Jennifer Gareis) apprende per caso che Eric ha in realtà perso la sfida con Ridge (Thorsten Kaye) e avvisa quest’ultimo che il padre non dovrà mai saperlo, temendo che la delusione possa aggravare la sua situazione.

Tuttavia lo stilista intuisce presto la verità durante un discorso per gli invitati. Sebbene in molti temessero una sua reazione furiosa, l'uomo ringrazia invece Ridge: è il più bel gesto che qualcuno abbia avuto nei suoi confronti. In quel momento Eric viene colto da un malore e cade a terra, circondato dai suoi cari: l'addio sembra ormai prossimo…