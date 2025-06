Beautiful, anticipazioni 27 giugno: Donna prega Ridge di non decretare la fine di Eric

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 27 giugno 2025

Steffy, Brooke e Donna protestano di fronte alla decisione di Ridge, che rigetta l’accusa di quest’ultima di non voler lottare per Eric. Emerge, infatti, che in passato Eric ha espresso a Ridge la volontà che non vi fosse accanimento sul proprio corpo qualora Ridge si fosse trovato a decidere al posto suo tra la vita e la morte.

Donna è costretta a confermare la verità, ma prega Ridge di non decretare la fine di Eric. Proprio in quel momento, in compagnia di Hope, Thomas e Zende, Carter intuisce che Ridge potrebbe trovarsi in una posizione difficile in quanto designato dalla procura medica di Eric…