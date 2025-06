Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 29 giugno 2025

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) dibattono sulla decisione dello stilista, deciso ad onorare la volontà del padre: non possono infierire sul suo corpo in nome di una terapia dalle vaghe promesse. Donna (Jennifer Gareis) si ritaglia un momento al capezzale di Eric (John McCook) , esortandolo a combattere: lo ha ritrovato dopo anni d’attesa, è ancora troppo presto per separarsi… Seguici su Instagram.