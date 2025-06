Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025

Hope (Annika Noelle) a malincuore mette in chiaro a Deacon (Sean Kanan) che lui non avrà più accesso alla sua vita o quella dei bambini finché non taglierà tutti i ponti con Sheila Carter (Kimberlin Brown). Ridge (Thorsten Kaye) propone ad Eric (John McCook) di lavorare insieme, fianco a fianco, ancora una volta…