Beautiful, anticipazioni 6 giugno: Brooke vorrebbe che Eric fosse sincero sulla malattia

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 6 giugno 2025

Steffy esprime a Finn tutta la propria preoccupazione per Eric, in difficoltà nel dover far finta di niente con il nonno. Intanto Ridge cerca di convincere Eric nel coinvolgerlo nella sua collezione, osservando il padre e R.J. lavorare insieme.

Brooke e Katie parlano di come Eric abbia deciso di affrontare la propria malattia: la Logan senior preferirebbe che Eric fosse sincero con tutti loro, così da potergli stare accanto, ma Katie ritiene debbano rispettare il modo in cui lo stilista ha deciso di vivere i suoi ultimi momenti… Seguici su Instagram.