Beautiful, anticipazioni 8 giugno: Donna è terrorizzata al pensiero di perdere Eric!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 8 giugno 2025

Il dottor Colby insiste con Eric (John McCook) affinché si ricoveri visto il suo peggioramento, ma lo stilista si rifiuta: chiaramente in ospedale non potrebbero fare molto se non confermargli che sta morendo e vuole trascorrere ciò che gli rimane vivendo la sua vita.

Donna (Jennifer Gareis) si mostra terrorizzata all'idea di perdere presto Eric, che prova a rassicurarla. Intanto R.J. (Joshua Hoffman) informa Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del piccolo malore di Eric…