Beautiful, anticipazioni 9 giugno: Eric non vuole andare in ospedale

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 9 giugno 2025

Con cocciutaggine, Eric (John McCook) respinge la richiesta di Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom) di recarsi in ospedale, almeno per alcuni controlli. Lo stilista non vuole passare ciò che gli resta confinato in un letto e chiede a Donna di indossare per lui la sua più recente creazione. Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), R.J. (Joshua Hoffman) e Brooke (Katherine Kelly Lang) commentano lo sforzo di dover far finta di niente con Eric, sebbene siano consapevoli che stia morendo…