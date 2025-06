Beautiful, anticipazioni americane: Luna progetta (di nuovo) l’omicidio di Steffy

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna Nozawa si prepara a far fuori Steffy Forrester! Insomma, vi avevamo avvertiti che quella che inizialmente è sembrata la classica innocente brava ragazza, mostrerà col tempo la sua vera natura. Chi segue le nostre anticipazioni dagli USA, infatti, sa che questa non sarà la prima volta che Luna proverà ad uccidere Steffy, dato che, l’anno scorso, la ragazza aveva già provato a sbarazzarsi di lei quando la giovane Forrester aveva scoperto che la stagista era responsabile di due omicidi.

All’epoca Luna era riuscita a imprigionare Steffy in una gabbia, in attesa che la demolizione della palazzina in cui l’aveva nascosta finisse il lavoro, così da seppellire per sempre la scomoda testimone. Finn, tuttavia, era riuscito a salvare la moglie, assicurando così la cugina alla polizia.

Da mesi tornata in libertà, grazie all’inaspettato aiuto di Bill Spencer, Luna ha scoperto che il suo vero padre è proprio l’adorato cugino Finn e da allora spera di poter costruire con il genitore un buon rapporto. Tuttavia i suoi pericolosi precedenti rappresentano un problema, specie perché Steffy, traumatizzata dall’esperienza con Luna, proprio non ha voluto saperne di scommettere in una sua redenzione e aprirle le porte della sua famiglia.

Finn, pur provato dal senso di colpa di non esserci stato per la figlia, ha scelto di associarsi alla moglie. La sua iniziale titubanza, però, è stata vista da Luna come uno spiraglio che avrebbe potuto cogliere se Steffy non si fosse messa in mezzo.

Insomma, proprio come era accaduto con Sheila Carter, Luna si è convinta che se non fosse per l’egemonia della moglie, Finn l’avrebbe accolta volentieri nella sua vita. A nulla è valso il tentativo di Finn di dichiarare che il suo rifiuto è dovuto agli atti criminali perpetrati da Luna e non da una sua sudditanza nei confronti della donna che ama. Per Luna il problema resta Steffy.

Intanto Sheila, dopo un inizio idilliaco nel ritrovarsi una nuova nipote felice di avere un rapporto con la nonna, ha iniziato a ritenere che Luna non sia in grado di cambiare e di tenere a bada i suoi istinti più feroci. La prova è l’ossessione che la ragazza ha iniziato a maturare per Will Spencer e che l’ha portata a scontrarsi con la ragazza del rampollo, Electra Forrester.

Sebbene all’inizio Sheila sembrasse quasi incoraggiare le gesta di Luna, al punto di frequentarla di nascosto da Deacon Sharpe (contrario ad accogliere la criminale parente della moglie), la donna ha improvvisamente fatto retromarcia, invitando Luna a lasciare per sempre Los Angeles.

La giovane ha vissuto il gesto con un vero e proprio rifiuto da parte dell’ultima familiare che era rimasta dalla sua parte e questo non ha fatto altro che riaccendere l’astio per Steffy e l’ostacolo che rappresenta per una vita con Finn. Gli spoiler, dunque, segnalano che Luna acquisterà una pistola di contrabbando, decisa a sbarazzarsi di Steffy!

Il suo piano funzionerà? Sarà questo l’espediente narrativo che farà uscire di scena per un po’ Steffy, vista la nuova maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood? Oppure la figlia di Ridge e Taylor si allontanerà di nuovo a causa della vulnerabilità di Finn nei confronti della figlia? Gli spoiler, infatti, anticipano che il medico potrebbe ancora non essere del tutto pronto a tagliare fuori Luna…

Staremo a vedere. C'è da dire che, per ora, la nuova violenta svolta sembra piuttosto preparare l'uscita di scena della stessa Luna, visto che, recentemente, è stato annunciato che la sua interprete, Lisa Yamada, è entrata nel cast della serie tv Elle, prodotta da Prime Video e che sarà un prequel alle vicende del film cult del 2001 "La rivincita delle bionde". Difficile pensare che l'attrice possa infatti dividersi tra i due set, mentre è più facile immaginare che lascerà la soap opera in favore di più ambiziosi progetti.