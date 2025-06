Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 15 a sabato 21 giugno 2025

A casa, Eric perde i sensi e Donna è disperata perché non riesce a farlo riprendere. Nel frattempo, alla Forrester Creations, l’atmosfera si fa tesa tra Zende e R.J.: il primo, visibilmente irritato, rinfaccia al cugino di occupare quello che un tempo era il suo ufficio e critica aspramente il suo ultimo modello, sostenendo che sia evidente la sua mancanza di formazione accademica nel settore della moda. R.J. ammette di non aver frequentato una scuola di moda, ma sottolinea quanto stia imparando dal nonno. Le parole fanno infuriare ancora di più Zende, che accusa R.J. di godere di favoritismi solo perché figlio di Ridge e Brooke, sostenendo che il posto al fianco di Eric sarebbe dovuto toccare a lui.

Nel frattempo, Hope raggiunge Ridge e Brooke e resta sorpresa nell’apprendere che Eric intenda organizzare una festa. Nonostante i suoi timori per le condizioni di salute di Eric, entrambi confermano che l’anziano patriarca ha preso la sua decisione e nulla potrà fargli cambiare idea. Hope teme che i festeggiamenti possano affaticarlo troppo, ma Ridge la ringrazia per la sua premura e si reca a parlare con R.J., mentre lui e Zende sono ancora in piena discussione. Zende prosegue con le sue accuse contro Ridge, ma R.J. ribadisce di non ricevere alcun favoritismo. A quel punto, Ridge interviene personalmente, confermando le parole del figlio e rivelando a Zende la verità sulla malattia di Eric. Sconvolto, Zende scoppia in lacrime, incapace di accettare la notizia, ma Ridge lo invita alla discrezione, ricordandogli che Eric non vuole che la sua condizione venga resa pubblica.

Le condizioni di Eric peggiorano e, consapevole del poco tempo che gli resta, decide di anticipare la festa per poter salutare le persone più care. Donna, profondamente provata, lo sostiene in questa scelta, mentre Ridge e Steffy faticano a mantenere un comportamento sereno di fronte alla sofferenza del padre. Carter annuncia che Eric ha aggiornato il testamento, conferendo a Ridge la procura sanitaria, segno tangibile della gravità della situazione. I familiari lontani vengono subito informati del cambiamento di programma e solo Thorne conferma la sua presenza alla festa.

Mentre fervono i preparativi nella splendida casa di Eric, lui e Donna vivono momenti di grande tenerezza, ripercorrendo insieme il loro amore e le recenti difficoltà che li hanno avvicinati ancora di più. Eric, pur consapevole della sua condizione, desidera che i suoi cari lo ricordino con gioia, non con tristezza. Nel frattempo, alla Forrester Creations arriva Thorne e Ridge è costretto a raccontargli tutta la verità. Thorne è devastato e non si spiega perché il padre non gli abbia confidato nulla prima. Ridge gli spiega che Eric non vuole pietà e che la festa sarà come lui desidera: allegra e piena di sorrisi.

R.J. e Luna, pronti per la serata, si lasciano andare alla malinconia ripensando ai bei momenti passati accanto a Eric mentre preparavano la collezione per la sfida con Ridge, sperando che ci sia ancora una possibilità di riviverli. Anche Bridget giunge da New York e la sua felicità per il ritorno a casa si trasforma subito in disperazione quando Brooke, con grande delicatezza, le svela le reali condizioni del padre. Bridget, in lacrime, non riesce ad accettare di dover prendere parte a quella che definisce una recita mentre Eric sta morendo. Ridge, però, prende in mano la situazione: tutti devono fingere di non sapere nulla, perché scoprire che il segreto è stato violato sarebbe un duro colpo per Eric. Chi non se la sente di mantenere il segreto, è meglio che non partecipi.

La festa ha inizio e tutti gli invitati fingono entusiasmo. Eric rifiuta di recarsi in ospedale e accoglie con gioia Thorne e Bridget. Hope e Steffy chiedono a Ridge e Brooke se sia tutto sotto controllo, mentre le emozioni devono essere tenute a bada. Finn, ancora in ospedale per lavoro, viene incalzato da messaggi di Steffy che lo esorta a raggiungerla, quando Li entra nel suo studio e, sorpresa di trovarlo ancora lì, gli consiglia di andare subito alla festa. Li, però, ha il sospetto che Finn le stia nascondendo qualcosa.

La serata prosegue e Eric, soddisfatto, ammira i suoi cari riuniti, ma all'improvviso ha un malore. Donna lo assiste immediatamente, ma lui minimizza, distraendo tutti con complimenti e parole affettuose. Ammira Steffy, splendida quella sera, che gli ricorda la sua amata Stephanie, evocando con lo sguardo a Donna e Steffy un implicito presagio. Intanto, Li incalza Finn, consigliandogli di non tardare più…