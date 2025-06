Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 22 a sabato 28 giugno 2025

Durante la festa, tra commozione e tristezza, gli invitati si interrogano su quanto tempo rimanga ancora da trascorrere con Eric. Intanto lui, con grande generosità, si congratula con Hope e Thomas, affermando che se la loro relazione li rende felici, nessuno dovrebbe ostacolarla. Nel frattempo, Steffy riesce a contattare Finn al telefono: lui le promette di raggiungerla quanto prima, ma lei appare sempre più inquieta.

Eric continua a dedicare parole di stima e incoraggiamento a tutti, ma quando viene colto da un nuovo malore, l’atmosfera si appesantisce. La serata speciale della famiglia Forrester prosegue, con Eric circondato dai suoi affetti più cari. Uno a uno, amici e parenti gli esprimono amore e gratitudine per tutto ciò che ha fatto per loro e per l’azienda.

Nel suo studio in ospedale, Finn è ancora impegnato su un caso complesso, ma sua madre Li gli ricorda che anche la sua famiglia ha bisogno di lui, avvertendolo che, continuando così, rischia di perdere Steffy. Alla festa, Carter approfitta dell’occasione per ringraziare Eric del sostegno e della fiducia dimostrata in passato, definendolo un mentore e una guida.

Nel frattempo, Thomas confida a Hope di essere ancora incredulo per il fatto che Ridge sia riuscito a nascondere ad Eric la verità sull’esito della loro sfida. Donna, ascoltando la conversazione, si commuove e, tra le lacrime, supplica Brooke e Ridge di non rivelare nulla a Eric per non spezzargli il cuore.

Eric rinnova il suo affetto per R.J., che gli esprime tutta la sua gratitudine per averlo aiutato a trovare la sua vocazione nel mondo della moda. Anche Zende fa lo stesso, e il patriarca incoraggia entrambi, insieme a Luna, a proseguire il loro lavoro di squadra per il bene della Forrester. Ma durante un brindisi, Eric intuisce che Ridge gli ha mentito sulla gara e, dopo un momento di sgomento generale, lo ringrazia per aver agito per amore.

Il malore improvviso che colpisce Eric durante la festa lo porta in ospedale, dove viene ricoverato in condizioni gravissime, senza mai riprendere conoscenza. Mentre i medici cercano di stabilizzare la situazione, la famiglia Forrester è nel caos. Ridge e Brooke raggiungono Donna, che attende disperata notizie.

A casa di Eric, gli altri si interrogano su cosa possa aver provocato il crollo: forse l’emozione per la verità appena scoperta, o il sospetto che tutti fossero al corrente delle sue condizioni. Nessuno ha risposte, ma Zende e R.J. vorrebbero correre in ospedale. Bridget, però, li trattiene, spiegando che in quel momento sarebbero solo d’intralcio ai medici.

Anche Steffy giunge in ospedale e trova conforto in Finn, che le confessa di aver da tempo studiato segretamente il caso di Eric e di voler tentare una terapia sperimentale, ma il tempo a disposizione è pochissimo e serve il consenso immediato. Ridge, che detiene la procura sanitaria del padre, ha quindi l’ultima parola.

Un barlume di speranza si accende, ma si spegne quasi subito quando Ridge, consapevole che la cura non offre certezze e potrebbe solo prolungare le sofferenze del padre, decide di rispettare il desiderio di Eric di non essere mantenuto in vita a ogni costo. Nonostante le suppliche di Donna, Steffy e Brooke di tentare il tutto per tutto, Ridge resta fermo nella sua scelta, chiedendo a tutti di prepararsi a dire addio al patriarca.

Nel frattempo, Thomas, Hope, Zende e Carter si riuniscono nell’ufficio di Eric alla Forrester Creations, ricordando quanto lui sia stato fondamentale nella vita e nella carriera di ciascuno di loro. Tutti temono per il momento in cui Ridge dovrà prendere una decisione che nessuno vorrebbe mai affrontare.

Eric, ancora in coma e collegato a un respiratore, è circondato dai suoi cari, che, tra speranza e angoscia, cercano di convincere Ridge a permettere a Finn di tentare la terapia sperimentale…