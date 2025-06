Beautiful, anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 29 giugno a sabato 5 luglio 2025

Nonostante il dolore immenso, Ridge sente il dovere di rispettare le ultime volontà di suo padre, che gli aveva confidato di sentirsi pronto alla fine e di non voler essere sottoposto a cure invasive. L’intera famiglia è sconvolta e angosciata, e Steffy si oppone con forza, convinta che il nonno avrebbe cambiato idea se avesse saputo dell’esistenza di una terapia sperimentale che avrebbe potuto salvarlo. Ridge, però, si chiede quante reali possibilità di successo avrebbe avuto quel trattamento e non vuole infliggere al padre ulteriori sofferenze. Finn gli fa notare che si tratta di una decisione difficilissima e che il tempo stringe.

Nel frattempo, R.J., affranto, attende notizie in compagnia di Luna, raggiunti da Poppy, ignara della gravità della situazione di Eric. I ragazzi le spiegano che nessuno, tranne Donna, era a conoscenza delle sue reali condizioni. R.J. ricorda la serata d’addio organizzata dal nonno, raccontando che era apparso sereno e felice, fino al momento in cui, parlando con Ridge, era improvvisamente crollato a terra.

All’ospedale, Ridge — con immenso tormento — ribadisce di voler rispettare le scelte di Eric, autorizzando Finn a scollegarlo dal respiratore. Invita Steffy a concentrarsi sul ricordo della splendida serata trascorsa tutti insieme, tra festeggiamenti e risate. Ma mentre Finn si prepara a staccare il respiratore, Eric dà un debole segno di vita, cercando di aprire gli occhi. Donna, Steffy e Brooke implorano allora Ridge di cambiare idea. Incerto e devastato, Ridge acconsente a tentare l’intervento.

Finn si affretta così a predisporre la sala operatoria. Nel frattempo, alla Forrester, Luna e Poppy cercano di stare accanto a R.J., con Poppy che lo sprona a raccontare qualcosa del nonno. R.J., con il sostegno di Luna, parla del grande cuore di Eric, sempre premuroso verso tutti e profondamente legato alla sua famiglia, riuscendo a mantenere con ognuno un rapporto speciale.

In ospedale arrivano Bridget e Thorne. Saputo che il padre sta per essere operato, Bridget ottiene il permesso da Finn di assisterlo in sala operatoria. Thorne, invece, affronta Ridge e Brooke, accusandoli di avergli nascosto tutto. Ma Ridge gli spiega che è stato Eric a voler tenere segrete le sue condizioni. Thorne rimprovera Ridge per aver deciso di lasciarlo morire, ma Ridge ribadisce che Eric aveva sempre chiesto di non essere ricoverato e di morire in pace, nella sua casa.

Alla Forrester, Luna consola R.J. regalandogli una fotografia incorniciata di lui con Eric, scattata mentre lavoravano insieme alla collezione per la sfida con Ridge. In quell’intimo momento, Luna confessa il suo amore a R.J., che le ricambia i sentimenti.

In sala operatoria, Finn e Bridget conducono l’intervento con una squadra medica altamente specializzata. Nonostante una complicazione dovuta a un’improvvisa emorragia e un arresto cardiaco, grazie alla forza di Eric e all’abilità dei medici, l’operazione si conclude stabilizzandolo, seppur in condizioni critiche.

Donna, Ridge, Brooke, Steffy e Thorne attendono notizie con il fiato sospeso, lacerati dalla paura di perderlo. Ridge è tormentato per aver deciso di sottoporlo a quell’intervento, andando contro le sue volontà, spinto dal desiderio disperato di non lasciarlo andare.

Finn e Bridget informano la famiglia che Eric ha superato l’operazione, ma che le complicazioni sono state gravi: oltre all’emorragia e all’arresto cardiaco, Eric non ha ripreso conoscenza ed è ora mantenuto in vita dai macchinari. Non resta che aspettare e sperare che si risvegli.

Nel frattempo, in uno stato di incoscienza, Eric riceve la visita in sogno di una persona che non vedeva da tanto tempo…