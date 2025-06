Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 8 a sabato 14 giugno 2025

R.J. (Joshua Hoffman), sempre più legato al nonno, si confida con Luna (Lisa Yamada), rivelandole quanto per lui sia importante che l’ultima collezione che sta realizzando con Eric sia la migliore di sempre. La ragazza gli dimostra grande affetto e tra i due il rapporto diventa sempre più profondo. Nel frattempo, Ridge è riuscito a convincere Eric a collaborare con lui e insieme comunicano emozionati la notizia a Brooke. Per Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Brooke (Katherine Kelly Lang), la salute di Eric (John McCook) non è un segreto, ma il dolore più grande è dover fingere di ignorare la sua grave malattia, rispettando il suo desiderio di vivere normalmente fino all’ultimo senza compatimenti o pietà.

Le condizioni di Eric peggiorano e, mentre lavora con entusiasmo su un bozzetto di R.J.,viene colto da un improvviso malore. R.J. lo aiuta a sedersi, mentre Eric minimizza l’accaduto definendolo un semplice calo di zuccheri e cerca di dissuadere Donna (Jennifer Gareis) dal chiamare un medico. Tuttavia, il dottor Colby (Justin A. Davis) arriva prontamente alla Forrester e, dopo una visita, conferma che si tratta di un segnale serio di peggioramento. Nonostante il parere medico, Eric rifiuta il ricovero, ben consapevole che non esiste una cura e non vuole sottoporsi a terapie inutili e invasive che gli impedirebbero di lavorare e di vivere come desidera.

R.J. informa Ridge, Brooke e Steffy della decisione del nonno di rifiutare ogni trattamento, intenzionato a continuare a lavorare fino all’ultimo. Ridge è combattuto, vorrebbe confortare il padre e affrontare con lui la verità, ma Brooke lo ferma, consapevole che sarebbe troppo doloroso per Eric sapere che loro conoscono la gravità della sua condizione. Nel frattempo, tra Eric e Donna si rafforza un legame profondo e tenero. Eric la ringrazia per il suo affetto e riesce persino a strapparle un sorriso, rassicurandola che, anche quando lui non ci sarà più, lei saprà andare avanti.

Nonostante le insistenze del dottor Colby e le preoccupazioni di Donna, Eric ribadisce la sua volontà di restare negli uffici della Forrester Creations, circondato dalle persone che ama, piuttosto che in un ospedale tra macchinari e terapie invasive. Ridge, Steffy, Brooke e R.J. faticano a sostenere questa messinscena, desiderosi solo di stringersi intorno a lui e accompagnarlo in questo difficile percorso, ma rispettano la sua scelta.

R.J. è profondamente scosso: tornare a Los Angeles gli è apparso come un segno del destino, il suo posto è accanto a Eric per aiutarlo a realizzare quella che sarà la sua collezione d’addio, un’eredità creativa che rimarrà dopo la sua morte. La famiglia, seppur timorosa che stress e impegno possano peggiorare il suo stato, sceglie di non ostacolarlo, certa che proprio il lavoro e la passione siano ciò che ancora lo tengono in vita.

Eric, determinato a lasciare un ricordo di sé, decide di organizzare una grande sfilata, una festa per celebrare la sua vita, da vivere con gioia e senza lacrime. Nonostante i dubbi di Katie (Heather Tom) e Donna, che temono per la sua salute, Eric vuole procedere quanto prima. R.J. informa Thomas, Brooke e Steffy del progetto, lasciandoli perplessi su come potranno fingere in un’occasione simile. Solo Thomas sembra cogliere il senso di questo gesto, comprendendo il desiderio di Eric di chiudere la sua esistenza con dignità e bellezza.

Nel frattempo, Carter avverte Ridge dei rischi che l’azienda corre continuando a puntare sull’alta moda di Eric a discapito di linee più remunerative come “Hope For The Future”. Rendendosi conto di non poter più mentire, Ridge svela anche a lui la verità, lasciandolo sconvolto. Carter vorrebbe subito correre da Eric, ma Ridge lo convince a mantenere il riserbo, come già fatto con il resto della famiglia.

Quando Brooke, R.J., Thomas e Steffy comunicano a Ridge la decisione di Eric di organizzare la festa, lui è incredulo, convinto che dovrebbe invece pensare solo a curarsi. Tutti si domandano come sarà possibile partecipare a quella serata senza tradire la propria consapevolezza. Sarà R.J. a infondere coraggio a tutti, invitandoli a essere forti e ad accompagnare Eric nel suo ultimo desiderio.

Così, quando Eric li convoca nel suo ufficio per preparare gli inviti, ognuno di loro finge sorpresa ed entusiasmo, assecondando il suo sogno. Alla fine, sfinito, Eric accetta di tornare a casa, persuaso da Donna…